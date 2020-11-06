بوتين يستعد للاستقالة.. مرض خطير يصيب الرئيس الروسي ويجبره على التنحي

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم استقالته بعد إصابته بمرض خطير أجبره على التنحي.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فلاديمير بوتين سيستقيل وينهي ولايته في أوائل عام 2021 ، بسبب إصابته بمرض باركنسون الخطير.

وقالت "ديلي ميل" اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن يتقاعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل العام المقبل.

ووفقًا للتقرير البريطاني، فإن سبب تقاعد بوتين هو إصابته بمرض باركنسون الخطير.

وأكدت "ديلي ميل" أن ابنة الرئيس الروسي البالغ من العمر 68 عامًا تطالبه بالاستقاله بسبب حالته الصحية.

وأكد التقرير أن يوتين يعاني من ألم شديد منذ بداية العام الجاري 2020 كما بدا يعاني من مشكلة في رجليه ويديه.

وتابع التقرير أن بوتين اضطر إلى حمل مسند ظهر أحد الكراسي بجانبه، وتأتي التكهنات بشأن احتمال تقاعد بوتين في وقت يفكر فيه المشرعون الروس في اقتراح تشريعي ينص على أن الرؤساء السابقين سيكونون محصنين من الإجراءات الجنائية مدى الحياة.