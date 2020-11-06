للمقيمين والمواطنين.. تحذير سعودي لسكان عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة).

وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انه ليس مستبعدا تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأفاد التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة،

وبين التقرير ان ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج