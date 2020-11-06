الكرملين: الرئيس بوتين بخير ولا ينوي ترك منصبه

علق قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، على مزاعم استقالة الرئيس فلاديمير بوتين، من منصبه بعد إصابته بمرض خطير.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ما تناقلته وسائل الإعلام حول استقالة بوتين محض هراء، مضيفًا: "أنتم تعلمون لا يوجد شيء للتعليق عليه هنا.. الرئيس بخير وبصحة ممتازة"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وكرر بيسكوف تأكيده على أن بوتين لا ينوي ترك منصبه كرئيس لروسيا، وذلك بعد أن نشرت وسائل إعلام غربية، تقارير تفيد بأن عائلة بوتين طلبت منه التنحي عن رئاسة البلاد بسبب مرضه.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت في تقرير لها، أن بوتين سيستقيل وينهي ولايته في أوائل عام 2021 ، بسبب اصابته بمرض باركنسون الخطير.

وقالت "ديلي ميل" صباح اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن يتقاعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل العام المقبل.

ووفقًا للتقرير البريطاني، فإن سبب تقاعد بوتين هو اصابته بمرض باركنسون الخطير.

وأكدت "ديلي ميل" أن ابنته الرئيس الروسي البالغ من العمر 68 عامًا تطالبهه بالاستقاله بسبب حالته الصحية.

وأكد التقرير أن يوتين يعاني من ألم شديد منذ بداية العام الجاري 2020 كما بدا يعاني من مشكلة في رجليه ويديه.

وتابع التقرير أن بوتين اضطر إلى حمل مسند ظهر أحد الكراسي بجانبه وتأتي التكهنات بشأن احتمال تقاعد بوتين في وقت يفكر فيه المشرعون الروس في اقتراح تشريعي ينص على أن الرؤساء السابقين سيكونون محصنين من الإجراءات الجنائية مدى الحياة.