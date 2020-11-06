أخبار اليمن : استمرار الاجواء الباردة في 9 محافظات

استمرار الاجواء الباردة في 9 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى، مع استمرار الأجواء الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية أن الأجواء الباردة مستمرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع، والمناطق المرتفعة من محافظات إب ، لحج ،أبين وتعز.

كما توقع تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز .

ونبه المركز المواطنين، في المحافظات الجبلية من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً المزارعين للحفاظ على محاصيلهم الزراعية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه أيضاً سائقى المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.

