مناورات بحرية مصرية بريطانية في البحر المتوسط

قال كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق سيرجون لوريمر، إن زيارة سفينة "ألبيون" إلى الإسكندرية دلالة على علاقات المملكة المتحدة المتينة المستمرة مع مصر.

وأضاف لوريمر أن زيارة سفينة ألبيون إلى الإسكندرية تؤكد التزام المملكة المتحدة الراسخ بأمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.

وتابع: "أثناء وجودها في مصر سوف تجري البحرية الملكية البريطانية عددا من التمارين مع القوات المسلحة المصرية، بما فيها مناورات بحرية مع السفينة ألبيون، وتمارين دفاع جوي مع السفينة وعمليات برمائية مع فرقة المارينز البريطانية".

وأكد لوريمر أن زيارة السفينة ألبيون تعد جزءا من نشر البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط لمدة 3 أشهر.

وقال: "بالعمل مع شركائنا في المنطقة، حافظنا على صقل مهاراتنا من خلال تمارين مشتركة دورية وصعبة، بينما اتبعنا باستمرار تدابير صارمة للوقاية من كوفيد-19".

وأعرب لوريمر عن "فخر المملكة المتحدة بأن تتاح لها فرصة إجراء تمارين مشتركة مع أصدقائنا في مصر، والمساهمة في نفس الوقت بحماية أمن واستقرار المنطقة".