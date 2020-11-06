الكرملين ينفى شائعات الغرب عن استقالة بوتين المحتملة

وفى تصريحات للصحفيين، علق متحدث الكرملين على ذكرته تقارير وسائل إعلام غربية بأن الرئيس بوتين يعتزم الاستقالة من منصبه بسبب المرض، أو بطلب من أسرته، وقال بيسكوف: "لا يوجد شىء للتعليق عليه هنا. هذا هراء. الرئيس بخير.. صحته ممتازة".
وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن بوتين سيستقيل من الرئاسة فى بداية العام المقبل لأنه مصاب بمرض الشلل الارتعاشى، باركنسون، كما اتضح من ظهوره فى مقطع فيديو حديث وكأنه يهتز على نحو غريب.
وتأتى الشائعات بعد تقدم نواب بمشروع قانون إلى مجلس النواب الروسى، الخميس، لتعزيز حصانة بوتين من الملاحقة القضائية بعد رئاسته.
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