حملة بايدن تتوقع الوصول لـ270 صوتا بالمجمع الانتخابى اليوم

وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أنه من المنتظر انتهاء فرز الأصوات بولاية بنسلفانيا الحاسمة اليوم والتى لديها 20 صوتا بالمجمع الانتخابى، موضحة أن الرئيس الحالى دونالد ترامب متقدم حتى الآن عن بايدن فى الولاية بنحو 20 ألف صوت، إذ وصلت نسبة إجمالى الأصوات لصالح ترامب حتى الآن 49.5 % مقابل 2ر49 لصالح بايدن.
وأضافت القناة أنه ما يزال هناك نحو 163 ألفا و501 صوت لم يتم فرزها بعد بالولاية، إلى جانب أقل من 60 ألف صوت بريدى من المقرر انتهاء فرزهم اليوم.
وحصل بايدن حتى الآن على 264 صوتا بالمجمع الانتخابى ولا يتحاج سوى 6 أصوات للفوز فى الانتخابات.
يذكر أنه لم ينته بعد فرز الأصوات أيضا فى ولاية جورجيا وأريزونا ونيفادا اللاتى تعد أصوات كلا منها فى المجمع الانتخابى أقل من ولاية بنسلفانيا.
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