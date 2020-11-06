بيان عاجل لحرس الحدود السعودي

تمكنت فرق الإنقاذ بحرس الحدود السعودي من إنقاذ بحار هندي في عرض المياه بالبحر الأحمر، بعد إخلائه طبيًا إلى أحد المستشفيات بمحافظة جدة.
وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، في بيان صحفي له اليوم أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغًا عن حاجة بحار هندي الجنسية، في العقد الرابع من عمره، إلى إخلاء طبي عاجل.
وذكر أنه جرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض اليوم، ونقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID).
وأشار إلى أن الحالة الصحية للبحار الهندي مستقرة
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