خلال يوم.. إيران تسجل 8864 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 424 حالة وفاة و8864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إيران ارتفع إلى 663,800 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 37,409 حالات وفاة، وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين بلغ 509,952 شخصًا، بينما هناك 5495 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وذكرت الصحة الإيرانية أن هناك 27 إقليما في وضع صحي أحمر من بينها طهران وأصفهان وقم. و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سبستان وبلوشسيتان.