الكويت تسجل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 699 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 121263.
وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.
كما ذكرت الصحة الكويتية انه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة نتيجة مضاعفات كورونا ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان 804.
وأشارت الوزارة الي انه لازال هناك 115 حالة تتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة.
كما تم احراء 7526 مسحة مخبرية جرى اخذها خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الفحوصات أكثر من 955 ألف فحص حتى الآن.
وأوضحت الصحة الكويتية انه تم تسجيل 825 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الفيروس وحتي الان 130.463 إصابة.
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