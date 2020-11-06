عاجل.. أوروبا تمدد العقوبات على أشخاص وكيان تركى بسبب التنقيب غير المشروع

أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، تمديد العقوبات على مسؤولين تركيين وكيان اقتصادى فى أنقرة بسبب استمرار تركيا فى التنقيب غير القانونى عن النفط فى بحر إيجه شرق المتوسط.





وكان رئيس الحرس القبرصى أطلع رؤساء الأركان الأوروبيين فى وقت سابق من اليوم، على استفزازات تركيا فى منطقة شرق المتوسط، بعدما أرسلت أنقرة سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" للتنقيب عن النفط والغاز فى الجرف القارى الخاص بالدولتين الأوروبيتين، قبرص واليونان.

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