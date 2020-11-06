تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أفغانستان

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية اليوم الجمعة، أن الوزارة لم تعلن عن أية حالات وفاة أو تعافى جديدة، مشيرة إلى أن إجمالى حالات الإصابة يبلغ فى الوقت الحالى 41 ألفًا و975 حالة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 1554 حالة، بينما تعافى 34 ألفًا و440 شخصًا.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء اختبارات طبية حتى الآن لـ 124 ألفًا و894 حالة فى المراكز الحكومية، ويوجد 5981 حالة إصابة نشطة.
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