الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في البحر المتوسط.
وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد نظام العقوبات المفروضة على أنشطة الحفر التركية شرقي المتوسط لمدة عام، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أكد أن بروكسل ستتخذ قرارًا بشأن مستقبل العلاقات مع تركيا الشهر القادم. وأقر بوجود خلاف مع أنقرة في ملفات عدة.
وفي استفزاز تركي، مدّدت أنقرة مرة جديدة الأحد الماضي، مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز بمنطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ"نشاط غير قانوني".
وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري "نافتكس" أن سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر.
من جانبها، طالبت اليونان تركيا بإلغاء الإخطار الصادر عن البحرية بشأن نشاط للتنقيب. وقال مسؤولون من وزارة الخارجية اليونانية، إن إخطار تركيا الجديد يغطي منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني على بُعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.
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