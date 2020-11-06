الإمارات تسجل 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية،تسجيل 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، إضافة إلى 818 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.
وحدد العلماء والباحثون الطبيون، بمن فيهم باحثون من جامعة فيينا الطبية في النمسا، 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا COVID-19 الخفيف.
وأظهرت الدراسة أن فيروس كورونا الجديد يترك وراءه تغييرات ملحوظة في جهاز المناعة حتى بعد 10 أسابيع من اكتشاف العدوى الأولية.
بينما يعمل الباحثون والعلماء بلا كلل من أجل تطوير لقاح معتمد إكلينيكيًا والسيطرة على انتشار الفيروس القاتل، يمكن أن يكون هذا الاكتشاف الجديد تقدمًا كبيرًا في علاج المرضى وفي تطوير لقاح محتمل ضد الفيروس.
وقدم البحث عالم المناعة Winfried F Pickl وعالم الحساسية Rudolf Valenta ، وكلاهما من مركز الفيزيولوجيا المرضية وعلم العدوى والمناعة، جامعة فيينا الطبية في النمسا، ولقد جمعوا 109 نقاهة و 98 فردًا سليمًا لبدء البرنامج.
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