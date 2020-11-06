3 مواد تستخدم في الصناعة والزراعة تسبب انفجارات قوية.. تعرف عليها

تسبب مواد شديدة الخطورة فى انفجار ميناء بيروت وتفجير أكبر مصانع الولايات المتحدة الأمريكية والأصعب أن تلك المواد يجهلها الجميع.

ويكمن الخطر فى المواد المؤكسدة التي تميل إلى الانفجار وتستخدم على نطاق واسع في الصناعة والزراعة والتي من الممكن ان تسبب كارثة، لكن الكثيرين لا يدركون المخاطر التي تنطوي عليها وفقًا لما نشر موقع "يسرائيل ديفنس" العبري.

وذكر موقع "يسرائيل ديفنس" اليوم الجمعة أن هناك 3 مواد مؤكسدة تستخدم في الصناعة والزراعة قد تسبب انفجارات قوية وهما "نترات البوتاسيوم اونترات الفوتسيوم ونترات الأمونيوم او نترات الأمونيوم وفوق كلورات الأمونيوم.

وقال الموقع العبري أن تصنيف المواد الخطرة ،يعتمد اولًا على قابلية المادة للانفجار، أو للاشتعال او الاكسدة

نترات البوتاسيوم

نترات البوتاسيوم او نترات الفوتسيوم هي مادة مؤكسدة تستخدم في الزراعة كسماد ، وتستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك الصناعات الغذائية حيث تستخدم كمضافات غذائية ويعتبر المكون الرئيسي لها البارود الأسود. التركيب المعتاد للبارود الأسود (ABS) هو: 75٪ نترات بوتاسيوم ، 15٪ فحم و 10٪ كبريت ، المصنع الرائد في إسرائيل في إنتاج نترات البوتاسيوم هو "كيماويات حيفا".

نترات الأمونيوم

نترات الأمونيوم مادة مؤكسدة ، تستخدم كسماد في الزراعة وتستخدم كمادة خام في صناعات مختلفة وتدخل فى أحد الاستخدامات الصناعية الهامة هو إنتاج المتفجرات المدنية مثل مادة "Onfo" وهي المتفجرات المدنية الأكثر شيوعًا في العالم.

وقال الموقع العبري أن بمجرد تلوث نترات الأمونيوم بنسبة مئوية تزيد عن 0.2٪ هيدروكربونات ، يتم تصنيف الخليط الناتج على أنه مادة شديدة الانفجار واتضح أن نترات الأمونيوم يمكن أن تنفجر حتى عندما لا تحتوي على وقود ، كما يتضح من الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء بيروت ، وأسفر عن مقتل حوالي 190 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 شخص وتدمير ميناء بيروت بالكامل.

فوق كلورات الأمونيوم

ووقع حادث خطير انفجر فيه بيركلورات الأمونيوم في مصنع "بيبون" في الولايات المتحدة وكان الانفجار قويا لدرجة أنه تسبب في زلزال بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر ، مما أدى إلى تدمير المصنع بأكمله وتسبب في أضرار بقيمة 100 مليون دولار وقتل شخصان في هذا الحادث.

واختتم "يسرائيل ديفنس" أن المواد المؤكسدة ، يمكن أن تصبح في ظل ظروف معينة ، مواد شديدة الانفجار ومن الممكن ان تسبب كوارث.