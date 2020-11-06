السعودية تسجل 436 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (436 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (349822) حالة

وسجلت الصحة السعودية عن تعافي (465 ) حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى (336533) حالة منذ بداية الجائحة وحتي الان وفقا لما ذكره بيان الوزارة السعودية.

كما أفاد بيان الصحة بتسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5506 حالة وفاة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدًا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.

كما اكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، في وقت سابق أن المملكة حصلت على نتائج واضحة ومبشرة حول علاج كورونا بالبلازما من خلال الأبحاث التي تشارك فيها السعودية.

وأشار إلى أن المملكة شاركت خلال الأسابيع الماضية في دراسة علاج كورونا بالبلازما ، مشيرًا إلى أن الجسم ينتج أطيافًا واسعة من الأجسام المضادة للفيروسات.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك فريقًا علميًا مميزًا لدراسة خيار العلاج ببلازما الدم من المصابين الذين تماثلوا للشفاء حيث تم إجراء الدراسة على عدد كبير من المصابين وغير المصابين والنتائج في المراحل النهائية لكنها مبشرة، وهناك استجابة واضحة لهذا النوع من العلاج خاصة لمن يعاني من مضاعفات شديدة من مرض كوفيد -19.