انباء عن وقوع جريمة قتل بحق عائلة اردنية في امريكا

دوت الخليج :- تواترت الانباء عن وقوع جريمة قتل بحق أفراد من عائلةً اردنية بولاية كاليفورنيا الامريكية .

وقالت مصادر اعلامية ان شخصا اقتحم منزل يعود لعائلة اردنية وقام باطلاق النار داخله حيث ادى الى وفاة الزوجة والابن . وبينت المصادر : ان الجريمة اسفرت عن اصابة الزوج وابنته . المزيد من التفاصيل حال توفرها

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