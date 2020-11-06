موسكو: اتهامات أمريكا لنا بعرقلة تطوير لقاح كورونا غير حقيقية

وقال ناريشكين، فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الجمعة: "لا توجد دلائل على هذا الأمر، وهذا هراء ومجرد فرصة لإخفاء العيوب بطريقة أو بأُخرى".
وأضاف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "هناك أوجه قصور واضحة فى نظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، وقد ظهر هذا القصور أثناء انتشار فيروس كورونا بقوة"، مؤكدا أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية يزود الحكومة بالمعلومات اللازمة لمحاربة وباء كورونا المستجد.
يُذكر أن مدير المركز الوطنى الأمريكى للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا اتهم فى وقت سابق روسيا والصين وإيران بمحاولة منع بلاده من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.
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