المرصد : ارتفاع حصيلة القتلى بين مرتزقة أردوغان فى قره باغ

وقال المرصد فى بيانه، اليوم، إن ما لايقل عن 10 مرتزقة سوريين قتلوا فى المعارك إلى جانب القوات الأذرية فى ناغورنى قره باغ، فى الساعات القليلة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى السوريين العاملين لحساب أنقرة فى القوقاز إلى 250.

ويشير المرصد السورى إلى أن تركيا نقلت 2350 مرتزقًا، للقتال إلى جانب أذربيجان ضد أرمن ناغورنى قره باغ، وسط تحريض من جانب أنقرة لحكومة أذربيجان على الاستمرار فى القتال للسيطرة على الإقليم الانفصالى.