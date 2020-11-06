وقال المرصد فى بيانه، اليوم، إن ما لايقل عن 10 مرتزقة سوريين قتلوا فى المعارك إلى جانب القوات الأذرية فى ناغورنى قره باغ، فى الساعات القليلة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى السوريين العاملين لحساب أنقرة فى القوقاز إلى 250.
ويشير المرصد السورى إلى أن تركيا نقلت 2350 مرتزقًا، للقتال إلى جانب أذربيجان ضد أرمن ناغورنى قره باغ، وسط تحريض من جانب أنقرة لحكومة أذربيجان على الاستمرار فى القتال للسيطرة على الإقليم الانفصالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرصد : ارتفاع حصيلة القتلى بين مرتزقة أردوغان فى قره باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.