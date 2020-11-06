حادث مروع.. القبض على طبيب مصري بالكويت دهس زوجته بالسيارة

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن دوريات النجدة في البلاد تمكنت من القبض علي طبيب مصري حيث تم اقتياده الى النظارة للشروع في قتل زوجته دهسا.

والمحت الصحيفة الكويتية الي ان عمليات الداخلية 112 تلقت بلاغا عن حادث دهس في منطقة ميدان حولي، حيث انتقل رجال النجدة الي مكان الحادث ليكتشفوا تفاصيل الحادث الأليم.

وبينت الصحيفة ان الواقعة عبارة عن دهس متعمد من قبل زوج وهو طبيب لزوجته المصرية بعد خلاف بينهما ومغادرتها ليسارع الزوج خلفها ويقوم بدهسها حسبما ذكرت فى اقوالها .

ونجحت فرق الإسعاف في نقل الزوجة الى مستشفى مبارك فى حالة غير مستقرة ،حيث تم توقيف الزوج تمهيدا للتحقيق معه، على ان توجه له تهمة الشروع فى القتل، كما جرى التحفظ على المركبة وفق ماذكرته الصحيفة الكويتية .