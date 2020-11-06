أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة، في أول تعليق له عقب أداء صلاة الجمعة لأول مرة منذ عدة أشهر إن الجزائريين كانوا على موعد مع 3 أعياد.
وذكر بلمهدي في تصريحات تلفزيونية له اليوم، ان الجزائريون كانوا اليوم على موعد مع 3 أعياد هما عيد الجمعة، عيد رجوع الجزائريين لمساجدهم، عيد فتح جامع الجزائر.
وأوضح وزير الشؤون الدينية الجزائري، أن التزام الجزائريين بالإجراءات الوقائية دليل عن ارادتهم في الوعي والتفهم، للحفاظ على السلامة والصحة العمومية.
ودعا بلمهدي الى عدم الاستهتار والتهاون، والالتزام بالتدابير الوقائية، حتى نخرج سالمين وبأقل الاضرار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نعيش 3 أعياد.. أول تعليق لوزير الأوقاف الجزائري عقب أداء صلاة الجمعة منذ شهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.