نعيش 3 أعياد.. أول تعليق لوزير الأوقاف الجزائري عقب أداء صلاة الجمعة منذ شهور

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة، في أول تعليق له عقب أداء صلاة الجمعة لأول مرة منذ عدة أشهر إن الجزائريين كانوا على موعد مع 3 أعياد.

وذكر بلمهدي في تصريحات تلفزيونية له اليوم، ان الجزائريون كانوا اليوم على موعد مع 3 أعياد هما عيد الجمعة، عيد رجوع الجزائريين لمساجدهم، عيد فتح جامع الجزائر.

وأوضح وزير الشؤون الدينية الجزائري، أن التزام الجزائريين بالإجراءات الوقائية دليل عن ارادتهم في الوعي والتفهم، للحفاظ على السلامة والصحة العمومية.

ودعا بلمهدي الى عدم الاستهتار والتهاون، والالتزام بالتدابير الوقائية، حتى نخرج سالمين وبأقل الاضرار