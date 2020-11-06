ضربة قوية لـ ترامب.. بايدن على أبواب البيت الأبيض والتلفزيون الأمريكي يقطع خطاب الرئيس

تلقي الرئيس الأمريكية ضربة قوية خلال خطابه المملوء بالأكاذيب والشائعات وشنت فئات كثيرة من المجتمع الأمريكي هجوم لاذعًا علي ترامب علاوة على عدد من شبكات التلفزيون الأمريكي التي قطعت خطابه واتهمته بالكذب والتلفيق بينما اقترب خصمه من الفوز وأصبح على أبواب البيت الأبيض الأمريكي، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة أن فرص الفوز تبتعد عن الرئيس دونالد ترامب الذي يبذل قصارى جهده للتشكيك في نزاهة الانتخابات ويستمر فى نشر الأكاذيب والشائعات والقصص المروعة حول نزاهة الانتخابات الأمريكية من خلال خطاباته المستمرة.

وتلقي ترامب انتقادات لاذعة من فئات كثيرة من المجتمع الأمريكي وبينهم قلة قليلة من الحزب الجمهوري بسبب الخطاب الكاذب الذي ألقاه وادعى فيه أن الديمقراطيين كانوا يحاولون سرقة النصر منه حتى أن عدة شبكات تلفزيونية أمريكية قطعت البث المباشر لخطابه بحسب الصحيفة.

وأفادت "يديعوت" أن ترامب أكد أنه سيكون هناك الكثير من الدعاوى القضائية ولديه الكثير من الأدلة التي تؤكد تزوير الانتخابات لكنه لم يقدم ترامب حتى الآن أي دليل على وجود مشاكل كبيرة في نظام التصويت وفرز الأصوات مؤكدة أن عملية فرز الأصوات في جميع أنحاء أمريكا تسير بسلاسة حتى الآن على الرغم من أن الولايات المتحدة تواجه الآن تفشيًا دراماتيكيًا لفيروس كورونا ، حيث تم تشخيص أكثر من 120 ألف إصابة جديدة بالفيروس فى يوم واحد وهو رقم قياسي عالمي جديد.

دونالد ترمب

وقالت الصحيفة أن إحدى شكاوى ترامب الرئيسية هي أن فرز الاصوات يستمر حتي بعد ليلة الانتخابات وذلك لأن الزيادة الكبيرة في عدد الأصوات المرسلة بالبريد والإقبال التاريخي على الانتخابات الامريكة هو الأعلى منذ قرن في الولايات المتحدة .

وتابعت "يديعوت" أن ترامب أعلن أنه إذا قاموا بفرز الأصوات القانونية ، فسيفوز بسهولة لكن هذا ادعاء لا أساس له من الصحة.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي هاجم مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة نظام التصويت بالبريد ، مدعيًا ​​أنه مليء بالتزوير ولكن أظهرت بعض الدراسات أن التزوير عن طريق البريد ، أو في الانتخابات على الإطلاق ، يكاد لا يحدث أبدًا.

وأوضحت "يديعوت" ان ترامب أدعي الفوز بالانتخابات لكنه كلام لا أساس له والسبب وراء تقدم ترامب فى بداية عملية الفرز هو ان فرز الأصوات بدأ أولًا من صناديق الاقتراع ، وبعد ذلك تم إرسال الأصوات بالبريد ، الأمر الذي يتطلب إجراء تحقق أكثر تعقيدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية والمعلقون حذروا منذ أشهر من تقدم ترامب المخادع ليلة الانتخابات.