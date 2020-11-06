بايدن يقترب من حسم السباق وترامب يصارع من أجل البقاء

بايدن يقترب من حسم السباق وترامب يصارع من أجل البقاءمع وجود 253 صوتًا انتخابيًا في جعبته بالفعل، يحتاج المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى 17 صوتًا فقط لتخطي عتبة 270 صوتًا الكافية من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.

وسيكون فوزه في ولاية بنسلفانيا كافيا ليكون الرئيس الأمريكي المنتخب، بينما سيسعى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لتقويض فوز بايدن بدفوعه القانونية حول ما وصفها بعمليات الغش والتزوير التي شابت العملية الانتخابية.

ولدى بايدن خيارات أخرى لحسم الانتخابات منها فوزه في نيفادا وأريزونا ، بينما تبدو خيارات ترامب صعبة إلى حد ما فهو يحتاج إلى الفوز بولاية بنسلفانيا بالإضافة إلى ثلاث من أربع ولايات لا تزال معلقة وهي أريزونا ونيفادا وجورجيا ونورث كارولينا.

وبعد يومين على انطلاق العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، يبقى الحسم معلقا بانتظار حصول أحد المرشحين على الرقم السحري وهو 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، الأمر الذي يقترب من تحقيقه المرشح الديمقراطي جو بايدن مع استمرار عمليات الفرز المستمرة في عدد من الولايات مثل جورجيا و بنسلفانيا.

في جورجيا تحتدم المنافسة الى الحد الذي تمكن فيه بايدن من التقدم على ترامب، وعزز بايدن تقدمه في نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت، بعد فرز 89٪ من الأصوات المتوقعة.

و قلص المرشح الديمقراطي تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بنسلفانيا الى إلى أقل من 20000 صوت حيث تم احتساب أوراق الاقتراع بالبريد في وقت مازالت مئات الآلاف من الأصوات تنتظر الفرز .

مافعله بايدن في جورجبا و بنسلفانيا، فعله ترامب في أريزونا حيث تمكن الرئيس الأمريكي من تقليص تقدم بايدن الى 7000 صوت في الولاية الجنوبية الغربية، كما يتقدم ترامب في آلاسكا ونورث كارولينا التي لم تنته فيها عمليات الفرز وعد الأصوات .

في ظل هذه المعطيات يتعين على ترامب الفوز في عدد من الولايات الأربع حيث باتت الهوامش و الفوارق متقاربة جدا لكي يحتفظ بفرصه في الفوز في الانتخابات، بينما يمتلك بايدن مزيد من الخيارات لضمان الفوز .

- المصدر : bbc

