عاجل .. بايدن يتقدم على ترامب فى بنسلفانيا وجورجيا

أظهرت نتائج فرز 95% من الأصوات فى ولاية بنسلفانيا، أن المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على منافسه الرئيس الحالى دونالد ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، فإن المرشح الديمقراطى جو بايدن تقدم على الرئيس الأمريكى الجمهورى دونالد ترامب بنحو 917 صوتا فى ولاية جورجيا الحاسمة.

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