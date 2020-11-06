حملة ترامب : التوقعات بفوز بايدن زائفة .. والانتخابات لم تنته بعد

قالت حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، فى الانتخابات الرئاسية، اليوم الجمعة، إن التوقعات بفوز بايدن مبنية على ولايات لم ينته عد الأصوات فيها بعد، مشيرة إلى أن التوقعات بفوز بايدن زائفة.





وقالت حملة ترامب، حسبما نقلت قناة "العربية"، إن الآلاف فى ولاية نيفادا لم يدلوا بأصواتهم بشكل صحيح، موضحة أن ولاية بنسلفانيا شهدت مخالفات عديدة بينها منع وصول المراقبين لأماكن الفرز.

وأوضحت حملة ترامب، أن جورجيا تتجه لإعادة فرز وإحصاء الأصوات، مشيرة إلى "ونثق فى عثورنا على مخالفات".

وفى وقت سابق، اليوم الجمعة، أظهرت نتائج فرز 95% من الأصوات فى ولاية بنسلفانيا، أن المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على منافسه الرئيس الحالى دونالد ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، فإن المرشح الديمقراطى جو بايدن تقدم على الرئيس الأمريكى الجمهورى دونالد ترامب بنحو 917 صوتا فى ولاية جورجيا الحاسمة.