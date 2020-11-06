حملة ترامب: الانتخابات لم تنته ومخالفات عديدة في بنسلفانيا

أصدرت الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بيانا قالت فيه إن الانتخابات لم تنته بعد، وذلك بعد تقدم منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد من الولايات الحاسمة.

وقالت حملة ترامب في بيانها إن التوقعات الخاطئة بشأن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبنية على عدد من النتائج في 4 ولايات لم تحسم بعد.

وأعربت الحملة عن توقعها بأن يستعيد ترامب الصدارة في جورجيا، كما شككت في نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا، متحدثة عن كثير من المخالفات بما فيها منع المراقبين القانونيين من الوصول إلى مواقع فرز الأصوات.

وأكدت أن المرشح دونالد ترامب في طريقه للفوز بولاية أريزونا، واختتمت البيان قائلة "بمجرد انتهاء الانتخابات سيعاد انتخاب ترامب كرئيس".

وكشفت مؤشرات أولية أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن قلص الفارق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأصوات الانتخابية بولاية جورجيا، ليفصل بينهما 665 صوتًا فقط حتى الآن لصالح ترامب، بعد فرز 99% من أصوات الولاية.

وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.