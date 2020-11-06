40 وفاة و4630 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

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دوت الخليج :- سجلت في الأردن 40 وفاة و4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 95864 إصابة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الخميس.
ووصل عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1069وفاة بعد تسجيل 40 وفاة جديدة، وفق الموجز.
وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الخميس، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 233 حالة، فيما غادرت 148 حالة المستشفيات بعد شفائها.
ووصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1590 حالة، منهم 323 حالة ترقد على أسرّة العناية الحثيثة.
وأُجري 25258 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1980683 فحصاً، وفق الموجز، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة ليوم الخميس إلى 18.3٪.
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