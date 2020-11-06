الانتخابات الأميركية.. جورجيا تتوقع "إعادة فرز الأصوات"

توقعت حكومة ولاية جورجيا الأميركية، الجمعة، إعادة عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وخلال مؤتمر صحفي للجنة الانتخابات في ولاية جورجيا، قال مدير الهيئة الانتخابية غبرييل سيترلينغ إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ1579 صوتا في ولاية جورجيا.
وأضاف أن هناك "4169 صوتا متبقية للفرز في الانتخابات الرئاسية".
وأبدى المتحدث توقعه بإعادة عملية فرز الأصوات "في حال كان الهامش ضئيلا بين المرشحين".
وأوضح أن قانون الولاية ينص على إعادة الفرز "في حال لم يتجاوز الفارق بين المرشحين واحدا في المئة".
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