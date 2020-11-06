فيس بوك يحذف شبكات وحسابات تابعة لـ الإخوان : تتبع سلوكا زائفا منسقا

أعلنت شبكة "فيسبوك" اليوم الجمعة، عن حذفها آلاف الحسابات والصفحات المدارة من مختلف أنحاء العالم بتهمة ممارستها "سلوكا زائفا منسقا"، كاشفة عن أن إحدى هذه الشبكات والحسابات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" أشارت الشركة فى تقريرها الشهرى إلى أنها أزالت قرابة ثمانية آلاف صفحة متورطة فى حملات تضليل خلال شهر أكتوبر، مؤكدة أنها فككت سبع شبكات منفصلة من الحسابات والصفحات الزائفة كان ينشط بعضها فى إيران وأفغانستان وتركيا والمغرب وميانمار. ولفتت "فيسبوك" إلى أن الكثير من تلك الحسابات والصفحات كان ضالعا فى حملات تأثير سياسى مضللة تستخدم حسابات زائفة لاستهداف الجماهير فى الداخل والخارج. وكشفت "فيسبوك" أن إحدى شبكات الحسابات المذكورة كانت تدار من مصر وتركيا والمغرب، من قبل أفراد مرتبطين بجماعة "الإخوان" الإرهابية المحظورة فى مصر، مضيفة أن تلك الصفحات استهدفت دولا إقليمية وتضمنت بعض المحتوى المتعلق بالإرهاب.

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