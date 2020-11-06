أمريكا تسجل أكثر من 120 ألف إصابة جديدة بكورونا

وأكدت الجامعة التى تعتمد فى إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات بكورونا فى أمريكا ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 121888 حالة (مقارنة مع 102831 حالة فى اليوم السابق).

وأشارت الجامعة إلى رصد 1210 وفيات جديدة ناجمة عن كورونا فى البلاد خلال يوم أمس، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وبشكل عام، سجلت فى الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب بيانات الجامعة، 9610965 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 234944 حالة وفاة، أى أكبر حصيلة على مستوى العالم.