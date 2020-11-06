عاجل .. ولاية جورجيا الأمريكية تعلن إعادة فرز أصوات الناخبين

وأكد وزير الخارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى الولاية لم تتضح بعد، مما يستدعى إعادة فرز الأصوات.
وقال رافينسبيرجر: "فى الوقت الحالى فى جورجيا المرشحان يقتربان.. لقد فرزنا حوالى 5 ملايين بطاقة اقتراع. هناك فجوة تصل إلى عدة آلاف".
وأضاف: "سيكون هناك إعادة فرز مع مثل هذه الفجوة الصغيرة".
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