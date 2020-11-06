عاجل .. بيلوسى : الأرقام التى حققها بايدن هى الأعلى فى التاريخ الأمريكى

قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، مساء اليوم الجمعة، إن الأرقام التى حققها مرشح الرئاسة جو بايدن هى الأعلى فى التاريخ الأمريكى، حسبما أفادت قناة "العربية".





وعبرت بيلوسى، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، عن سعادتها بالنتيجة التى أصبحت وشيكة بفوز بايدن، مشيرة إلى أن جو بايدن عازم على توحيد الشعب الأميركى. وأضافت بيلوسى "إدارة الرئيس ترامب لم توفر الحماية للشعب من كورونا". ودعت رئيسة النواب الأمريكى، للصبر حتى انتهاء عمليات فرز الأصوات.

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