الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على الرئيس البيلاروسى

فرض الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، وبصورة رسمية حزمة عقوبات فردية ضد بيلاروس تتضمن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لولكاشينكو، وذلك وفقا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبى.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، تتضمن حزمة العقوبات أيضا نجل رئيس بيلاروسيا و13 شخصا آخرين. وتتضمن العقوبات منع الأشخاص المدرجين فى القائمة من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبى، كما تتضمن تجميد أصولهم فى الاتحاد الأوروبى إن وجدت. ويعتبر الاتحاد الأوروبى رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، مسؤولا عن القمع قبل وبعد الانتخابات الرئاسية فى عام 2020، ضد المرشحين الرئاسيين من المعارضة والمتظاهرين السلميين، وترهيب الصحفيين.

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