واشنطن تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل زعيم حزب "التيار الوطني الحر". وجاء اسم السياسي اللبناني جبران باسيل في قائمة عقوبات أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها. في وقت سابق ذكرت تقارير صحيفة أن واشنطن تخطط لمعاقبة باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون بسبب تقديمه الدعم لحزب الله اللبناني، الذي صنفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "منظمة إرهابية". ويعد باسيل زعيما لأحد أكبر الأحزاب السياسية الموالية للرئيس عون في لبنان، ويرتبط بعلاقات قوية بحزب الله، بحسب التقارير، وتولى سابقا منصب وزير الخارجية.

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