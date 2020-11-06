ترامب: فيلادلفيا لها تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات

واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تغريداته المثيرة للجدل، حول انتخابات الرئاسة الأمريكية، وسط تقدم لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "فيلادلفيا لها تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات".

كانت حملة ترامب الانتخابية رفعت دعوى قضائية ضد لجنة انتخابات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، متهمة إياها بمنع مراقبي الحزب الجمهوري من حضور عملية فرز الأصوات.

وذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري في بيان لها أن الانتخابات لم تنته بعد، وذلك بعد تقدم منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد من الولايات الحاسمة.

وقالت حملة ترامب في بيانها إن التوقعات الخاطئة بشأن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبنية على عدد من النتائج في 4 ولايات لم تحسم بعد.

وأعربت الحملة عن توقعها بأن يستعيد ترامب الصدارة في جورجيا، كما شككت في نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا، متحدثة عن كثير من المخالفات بما فيها منع المراقبين القانونيين من الوصول إلى مواقع فرز الأصوات.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.