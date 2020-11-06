مش بتهدد.. أول تعليق من باسيل على العقوبات الأمريكية

علق جبران باسيل صهير، وزير الخارجية اللبناني السابق على العقوبات الأمريكية التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، قائلا "لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني".

وقال جبران باسيل صهير الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على تويتر "لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني.. لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".

وتابع "اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى".

واعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل زعيم حزب "التيار الوطني الحر".

وأدرجت الوزارة الأمريكية باسيل ضمن قائمتها السوداء للعقوبات، بعد تقارير عن عزم الإدارة الأمريكية اتخاذ هذا القرار.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحيفة أن واشنطن تخطط لمعاقبة باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون بسبب تقديمه الدعم لحزب الله اللبناني، الذي صنفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "منظمة إرهابية".

ويعد باسيل زعيما لأحد أكبر الأحزاب السياسيةالموالية للرئيس عون في لبنان، ويرتبط بعلاقات قوية بحزب الله، بحسب التقارير، وتولى سابقا منصب وزير الخارجية.