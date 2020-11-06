تمويل الأهلي الشخصي الجديد بأقساط ميسرة تصل إلى 5 سنوات لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية فيقدم البنك الأهلي دائماً العديد من الباقات التمويلية المتنوعة لكي تنال إعجاب العملاء فيقدم التمويل الشخصي الجديد الإسلامي والذى يحصل على الموافقة الفورية لدى البنك الأهلي وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم المزايا والشروط وطريقة الحصول على تمويل الأهلي الشخصي

يتميز هذا التمويل لدى البنك الأهلي بأنه لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة

ويتميز أيضاً التمويل لدى البنك الأهلي بالحصول على الموافقة السريعة على التمويل

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي بأقساط سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 5 سنوات

هذا التمويل الشخصي الجديد يتميز بأمكانية تأجيل سداد قسط شهر رمضان المبارك

ويتميز أيضاً بمعدل نسبة سنوي قليل وتنافسي ويبدأ من 3.75%

التمويل الشخصي الجديد لدى البنك الأهلي يتميز بتأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي

مزايا التمويل الشخصي لدى البنك الأهليشروط الحصول على التمويل الأهلي الشخصي لدى البنك الأهلي

حدد البنك الأهلي التجاري بالسعودية مجموعة من الشروط التى يجب توافرها في الأفراد المقدمين للحصول على التمويل الجديد لدى البنك الأهلي وهي كما يلي

هذا القرض الشخصي الجديد لدى البنك الأهلي يستطيع الحصول عليه السعوديين والمقيمين بالمملكة

يجب ان يكون المتقدم للحصول على التمويل الجديد ليس لديه مصادر تمويل أخرى

هذا التمويل الجديد متوفر للعملاء الجدد أو المستقطبين من مصارف أخرى بشرط تحويل الراتب لدى البنك الأهلي

التمويل الشخصي الجديد لدى البنك الأهلي متوفر للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات المعتمدة لدى البنك الأهلي

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل الجديد يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال للسعوديين و 4000 ريال للمقيمين

يصل قيمة التمويل الجديد لدى البنك الأهلي من 5000 ريال وحتى 1500000 ريال

لابد ان يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي قد قضي مدة شهر في العمل للمواطنين السعوديين بالقطاع الحكومي

يكون قد عمل المتقدم لمدة سنه وذلك للعاملين بالقطاع الخاص للسعوديين والمقيمين بالمملكة

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي

للحصول على التمويل الشخصي الجديد لدى البنك الأهلي يتم الدخول على الموقع الرسمى للبنك الأهلي ثم يتم تقديم طلب تمويل شخصي من خلال الإنترنت