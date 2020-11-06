إعلام إسرائيلي: ثاني جولات ترسيم الحدود مع لبنان تنطلق الأربعاء

دوت الخليج :- أفاد إعلام عبرية بأن الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنطلق غدا الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الخاصة، مساء الثلاثاء، أن الوفد الإسرائيلي يغادر صباح الأربعاء لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.

وأوضحت أن المفاوضات ستجرى بمشاركة الوسيط الأمريكي جون ديروشيه، دون مزيد من التفاصيل.

فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات اللبنانية بشأن الأمر.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شهد مقر يونيفيل جنوبي لبنان أولى جولات مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، وبين الحين والآخر تحدث توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.

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