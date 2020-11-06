رئيس وزراء بريطانيا يعلق على خسارة ترامب المحتملة

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه رفض الخوض في التفاصيل حول سير المنافسة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وقال جونسون إنه سيعمل مع الفائز أي ما كان، معبرا عن ثقته في ضوابط وتوازنات الدستور الأمريكي، وسط منافسة محتدمة بن ترامب وبايدن.
ونقلت صحيفة "الجارديان" عن جونسون قوله "إذا كنت ناخبًا في أمريكا ، فلا أعتقد أنني أريد أن يعلق أي شخص في حكومة أخرى على انتخابي.. انتخاباتنا في بلدنا.. وأعتقد أنه بينما يتم فرز الأصوات ... يجب أن ننتظر ونرى".
وتابع المسؤول البريطاني "لدي ثقة كاملة في ضوابط وتوازنات الدستور الأمريكي".
وبسؤاله عما إذا كان سيفتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حال خسارته، خاصة أنه من أشد داعميه، رد جونسون قائلا "لنكن واضحين ، سيعمل رئيس وزراء المملكة المتحدة دائمًا عن كثب مع أي شخص يكون رئيسا الولايات المتحدة الأمريكية وسيكون هذا هو الحال مهما كانت نتيجة هذه الانتخابات".
وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.
ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.
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