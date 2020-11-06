محكمة فرنسية تغرم حفيد مؤسس الإخوان لكشفه اسم امرأة اتهمته بالاغتصاب

غرّمت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، السويسرى من أصل مصرى وحفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، طارق رمضان، لكشفه اسم واحدة من النساء اللواتى اتهمنه باغتصابهن، منتهكاً قانوناً فرنسياً يحمى الضحايا المزعومين من "الانتقام والمضايقة".





وفرضت المحكمة على رمضان الذى ينفى التهم الخمس الموجهة إليه بالاغتصاب دفع غرامة بقيمة 3 آلاف يورو مع تعليق دفع ألفى دولار لكشفه الاسم الكامل للضحية المفترضة فى كتاب عام 2019 وايضا خلال مقابلة تلفزيونية، حسبما نشر موقع "24" الإماراتى.

والمرأة المعروفة فقط باسم "كريستيل" فى الصحافة الفرنسية تتهم رمضان باغتصابها فى غرفة فندق فى مدينة ليون عام 2009.

وجاء ادعاء كريستيل بعد وقت قصير على اتهام الناشطة النسوية هند العيارى له بالاغتصاب أيضاً، قبل أن تتقدم امرأتان باتهامين مماثلين.

رمضان الذى أسس جده حركة الإخوان الإرهابية كان أستاذاً فى جامعة أوكسفورد إلى حين إجباره على أخذ إجازة بعد ظهور الاتهامات فى ذروة حركة "مى تو" عام 2017.

والشهر الماضى وجه مدعون عامون تهمة اغتصاب خامسة ضده تتعلق باعتداء جنسى على منية ربوج، التى كانت تعمل فتاة مرافقة.

وأجبرت شهادتها رمضان الأب لأربعة أطفال على الاعتراف للمرة الأولى بإقامته علاقات خارج نطاق الزواج، مشدداً على أنها كانت تتم بشكل "رضائى".

والجمعة أمرت المحكمة رمضان وناشر كتابه بدفع 5 آلاف يورو لـ"كريستيل" كتعويض عن الأضرار التى لحقت بها.

وقالت فى المحكمة إنه بعد فشلها فى وقف نشر الكتاب، تحول الكشف عن اسمها إلى "حجر أساس" لحملة مضايقة ضدها من قبل مؤيدى رمضان.