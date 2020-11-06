رد شديد اللهجة من حزب الله على واشنطن بعد عقوبات باسيل

أصدر حزب الله اللبناني بيانا علق خلاله على العقوبات الأمريكية المفروضة حديثا، على وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بغرض مكافحة الفساد.

واعتبر حزب الله أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية ضد رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل "قرارًا سياسيًا صرفًا وتدخلًا سافرًا وفظًا في الشؤون الداخلية للبنان".

وقال حزب الله في بيان "الولايات المتحدة الأمريكية راعية الإرهاب والتطرف في العالم هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد".

وأضاف البيان أن أمريكا تستخدم قوانينها "بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم".

وأوضح حزب الله أن واشنطن تغرض عقوبات على كل حر شريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف الى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية، وفقا للبيان.

وأكد البيان أن "هذا القرار بالتحديد يهدف الى اخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والاملاءات الاميركية على لبنان".

واختتم الحزب اللبناني بيانه " نقف الى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه نعبر عن تضامننا الوطني والاخلاقي والانساني معه في مواجهة هذه القرارت الظالمة والافتراءات المرفوضة".

وأدرجت الوزارة الأمريكية باسيل ضمن قائمتها السوداء للعقوبات بتهمة الفساد، وذلك بعد تقارير عن عزم الإدارة الأمريكية اتخاذ هذا القرار.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحيفة أن واشنطن تخطط لمعاقبة باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون بسبب تقديمه الدعم لحزب الله اللبناني، الذي صنفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "منظمة إرهابية".

ويعد باسيل زعيما لأحد أكبر الأحزاب السياسية الموالية للرئيس عون في لبنان، ويرتبط بعلاقات قوية بحزب الله، بحسب التقارير، وتولى سابقا منصب وزير الخارجية.