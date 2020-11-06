لإعداد مسرح لخطاب فوزه المحتمل .. حظر الطيران فوق منزل بايدن

وأوضحت الشبكة نقلا عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن منطقة حظر الطيران يبلغ قطرها ميلا واحدا وهى نشطة الآن حتى صباح الأربعاء القادم، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
بدورها قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إن المجال الجوى تم تقييده مؤقتا فوق مركز "تشيس" القريب، حيث جرى إعداد المسرح لخطاب فوز بايدن المحتمل، إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية.
وكانت وكالة الخدمة السرية فى الولايات المتحدة، أرسلت عملاءها إلى مدينة ويلمينجتون بولاية ديلاوير تحسبا لفوز بايدن.
ومن أهم مهام وكالة الخدمة السرية حماية رئيس الولايات المتحدة، ونائب الرئيس، وأسرهم.
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