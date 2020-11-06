رئيس وزراء تونس يؤكد لوزير داخلية فرنسا التزام بلاده بالحد من الهجرة غير الشرعية

جدد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، مساء اليوم /الجمعة/، إدانته المطلقة للعملية الإرهابية التي شهدتها مدينة "نيس" الفرنسية، واستعداد تونس للتعاون والتنسيق المشترك مع فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والمتابعة القضائية لكل المتورطين في مثل هذه الأفعال.



وأكد رئيس الوزراء التونسي - خلال استقباله وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بقصر الحكومة بالقصبة - التزام تونس بالتنسيق حسب المعاهدات المبرمة بين البلدين بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية.



من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي، على تقدير السلطات الفرنسية لتضامن تونس مع بلاده على إثر العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، مثمنًا التعاون التونسي مع بلاده في مجال مكافحة الإرهاب، داعيًا إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك للحد من هذه الظاهرة وإيجاد حلول كفيلة بمعالجة أسبابها الحقيقية.