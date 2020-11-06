CNN: كبار المسؤولين في البيت الأبيض يبتعدون بهدوء عن ترامب

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض إن بعض كبار المسؤولين داخل البيت الأبيض، بدأوا يبتعدون "بهدوء" عن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وسط مؤشرات أولية تكشف تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقات الشبكة الأمريكية إن مستشاري حملة ترامب وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض يبتعودن بهدوء عن ترامب، حفاظا على أنفسهم، حيث بدا أنه من الصعب إعادة انتخاب دونالد ترامب.

ونقلت عن أحد مستشاري ترامب قوله "انتهى الأمر" معربا عن مخاوفه بشأن ما سيفعله ترامب، فضلا عن مسألة إذا كان سيعترف بالنتائج ويتنازل عن السباق.

وبشأن رد فعل ترامب، قال المستشار الرئاسي "الله أعلم"، مشيرا إلى وجود عدد من المسؤولين يهزون رؤوسهم بعد سلسلة تصريحات لترامب أدلى بها مساء الخميس في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض.

فيما قال مستشار اخر من حملة ترامب إن الرئيس الأمريكي "بات معزول" بشكل متزايد بشأن مزاعمه حول سرقة الانتخابات، منتقدا حديثه عن التزوير.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يزال هناك بعض المساعدين والحلفاء حول الرئيس يخبرونه بما يريد سماعه، موضحة أن ذلك سيبقي الدراما مستمرة.

جاء ذلك في وقت تستمر فيه المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي بايدن، حيث حصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.