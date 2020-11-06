أظهرت بيانات وزارة الصحة في فرنسا اليوم الجمعة، تسجيل 60486 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد حصيلة قياسية سابقة بلغت 58046 إصابة أمس الخميس. ورفعت الزيادة الجديدة إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليون و660 ألفا تقريبا حسبما نقلت قناة فرانس 24 اليوم الجمعة .

وسجلت وفيات كورونا في فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 828 حالة جديدة، منها 398 في المستشفيات، و430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل 60486 إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.