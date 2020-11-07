قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إنه بإقتراب المرشح الأمريكي بايدن من حسم نتائج الإنتخابات الأمريكية لصالحه ووصوله لسده الحكم ستتغير الأوضاع فى المنطقة وفق سياسات بايدن التى تسير على خطى الرئيس السابق باراك أوباما والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون ودعمهما لمشروع الإخوان المسلمين التخريبي فى المنطقة العربية.
وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن المنطقة العربية على صفيح ساخن وتواجه تحديات كبيرة على كافة المستويات، لافتة إلى أن مصر والإمارات من أكثر الدول التى قادتا جهودًا جبارة للخلاص من الإخوان المسلمين وإفشال مشروعهم من أجل أمن وإستقرار المنطقة العربية بأكملها ولن يسمحا لـ بايدن بتمرير ما يسعى إليه بعد فوزه بالسباق الرئاسي.
ولفتت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن الوطن العربي يواجه تنظيما دولىا مدعومًا من أجهزة مخابراتية دولية مستخدمًا كل من قطر وتركيا كأدوات لتمرير وتنفيذ مخططاتهم الخبيثة العدائية ضد المنطقة، ومدعومًا بما يقارب بنحو 100 مليار دولار دعما ماليا مخصصا لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتوقعت "الرشيد"، أنه فى ديسمبر المقبل 2020 سيكون نهاية الإخوان فى المنطقة العربية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر والإمارات السبب.. إعلامية كويتية: ديسمبر 2020 نهاية الإخوان من الوطن العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.