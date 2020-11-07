مدع عام ولاية يوتا يعلن انضمامه لفريق ترامب القانوني

قرر المدعي العام في ولاية يوتا الأمريكية الانضمام إلى الفريق القانوني للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حسبما أعلن في تغريدة على "تويتر".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المدعي العام بولاية يوتا شون ريس إنه سيأخذ إجازة شخصية، لمساعدة الفريق القانوني لحملة ترامب في عدد من الولايات.

وفاز ريس بإعادة انتخابه في منصب المدعي العام لولاية يوتا، ويبدو أن أول عمل سيقوم به هي مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم خطوات التقاضي في عملية الانتخابات "المشبوهة"، على حد وصفه.

وتشكك الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.

جاء ذلك في وقت تستمر فيه المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي بايدن، حيث حصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.