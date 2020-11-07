خطوات تحضير أرجل الدجاج بطريقة مميزة

بعد انتشار وصفة أرجل الدجاج على مواقع السوشيال ميديا اختلفت الآراء حولها بين مؤيد ومعارض نظرًا لأنها من الأكلات الغير منتشرة، ورغب البعض في التعرف على خطوات تحضيرها وهو ما سنتعرف عليه الآن. أرجل الدجاج المقادير كمية من أرجل الدجاج حسب الرغبة.

كمية مناسبة من المشروم الطازج.

ورق كرفس.

100 جرام من البقدونس المقطع ناعمًا.

2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة قطع صغيرة جدًا.

200 جرام من الدقيق.

فنجان من الزيت.

نصف فنجان من الخل.

نصف مكعب زبدة.

قليل من فصوص الثوم المفروم.

قليل من بودرة البابريكا.

ملعقتان صغيرتان من معجون الطماطم.

ورقتين لورا.

نصف لتر من مرقة الدجاج.

ملح وفلفل أسود مطحون. خطوات التحضير نبدأ بغسل أرجل الدجاج جيدًا باستخدام الدقيق والملح والليمون للتخلص من أي شوائب بها وللتخلص كذلك من أي روائح كريهة. نضع أرجل الدجاج بمصفاة ونتركها حتى تتخلص من أي مياه موجودة بها. بعد تصفيتها من الماء نقوم بتتبيلها عن طريق خلط كلًا من الدقيق مع التوابل الملح والبابريكا والفلفل الأسود ثم نضع الدجاج فيه. نحضر وعاء عميق ونضعه على نار متوسطة ونضيف إليه الزيت ونتركه حتى يسخن. نبدأ بإضافة البصل المقطع ونستمر في تقليبه حتى يبدأ يأخذ اللون الذهبي. نضيف أرجل الدجاج إلى البصل ونتركها حتى يتغير لون البصل إلى اللون الأحمر. نحضر وعاء آخر ونضع فيه الزبدة ونتركها تسخن ثم نضيف إليها أرجل الفراخ مع البصل. نضيف إليهم الكرفس، وأوراق اللورا، والثوم. أخيرًا نقوم بإضافة الخل ومعجون الطماطم إلى أرجل الدجاج ونقلبهم جيدًا، ثم نضيف إليهم الكمية الموجودة من مرقة الدجاج. نتركهم على النار لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج أرجل الدجاج بشكل كامل. بعد التأكد من نضجها نقوم بإضافة المشروم الطازج ونتركه دقيقتين ثم نقوم برفع الوعاء من على النار. أرجل الدجاج يتم وضع أرجل الدجاج في سرفيس التقديم مع تزيينها بقليل من البقدونس المفروم، ومن الممكن أن تقدم كطبق جانبي مع الأرز الأبيض، أو المكرونة بصوص الطماطم، وذلك بالإضافة إلى أصابع البطاطس المقلية وسلطة الخضروات.

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