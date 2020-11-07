الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية للمملكة برقم الطلب

تقدم وزارة الخارجية فى المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية برقم الطلب، وهي خدمة من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة بهدف تيسير عملية استخراج التأشيرات والاستعلام عنها وإمكانية تعديلها، حيث كان حدوث الامر المتعلق بالاستعلام عن تأشيرات مهمة ليست بيسيرة، ولكن مع تطور وتقدم الخدمات الاكترونية فى المملكة أصبح من الميسر الاستعلام عن التأشيرات برقم الطلب عن طريق المنصة الالكترونية الخاصة بخدمات التأشيرات، كما يمكن ايضا تصحيح الطلب فى حالة وجود خطاء فيه، ومن خلال مقالنا سوف نقدم كيفية الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية وشروطها . الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية برقم الطلب يستطيع المقيم فى المملكة الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية عن طريق رقم الطلب وذلك عبرموقع وزارة الخارجية واتباع الخطوات الآتية : ان يقوم المستعلم بالدخول الى الموقع الرسمى لوزارة الخارجية السعودية . عليك باختيار صفحة الاستعلام عن طلبات التأشيرة . قم بالضعط على خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية . فى المكان المخصص ادخل رقم الطلب الزيارة العائلية . اضغط على زر استعلم . في الصفحة التالية سوف يظهر لك حالة الطلب ونتيجته وكل التفاصيل . شروط طلب تأشيرة زيارة عائلية للمملكة فى حال اذا كنت ترغب في تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية للملكة العربية السعودية، فهناك عدة شروط وضعتها وزارة الخارجية السعودية للحصول علي تأشيرة الزيارة العائلية وهى كالتالي : يجب أن تكون الاقامة الخاصة بالمتقدم سارية لمدة 90 يوم من تاريخ تقديم طلب التأشيرة .

يشترط أن يقدم المتقدم جواز سفره ساريا بمدة 6 أشهر على الأقل .

يقدم طلب تأشيرة الزيارة العائلية للاقارب من الدرجة الاولى، كالوالدين والزوج والزوجة والابناء .

عليك المتقدم للحصول علي التأشيرة بتقديم صورة من المؤهل أو ما يساويها من الشهادات التعلمية .

لايستطيع المرافق التقديم على طلب زيارة يتوجب أن يكون مقيم فى المملكة .

لا يسمح بتأشيرة الزيارة العائلية فى مواسم الحج والعمرة .

يجب أن لا يزيد عمر الأبناء عن 18 عام .

يلزم الحصول علي موافقة من صاحب العمل بتوقيع وختم رسمي .

يشترط ان يقدم المقيم فى حالة طلب تأشيرة زيارة لابناءه شهادة ميلاد الأبناء وثيقة زواج الأب والأم .

أن يقوم المقيم بقديم الطلب من خلال بوابة وزارة الخارجية، ودفع الرسوم طلب التأشيرة التى وضعتها وزارة الخارجية. خطوات تعديل طلب تأشيرة زيارة عائلية للمملكة يستطيع المتقدم لطلب تأشيرة زيارة عائلية تعديل الطلب وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية واتباع الخطوات التالية : ان يقوم المتقدم بالدخول الموقع الرسمي لوزارة الخارجيةالسعودية . قم بالضغط على تسجيل الدخول و اكتب اسمك وكلمة مرورك . سوف يظهر لك صفحة بها الطلبات التى قمت بتقديمها . قم باختيار الطلب الذي ترغب فى تعديلة وانقر علي كلمة تعديل . سوف يفتح لك صفحة بها كل بياناتك كاسمك ورقم هويتك وصورتها ومكان الميلاد . قم بتعديل البيانات التى تريد ان تعدلها، ثم اضغط علي ايقونة تعديل . والجدير بالذكر ان الحكومة السعودية تسعى لتقديم افضل الخدمات لراعياها والمقيمين فيها، وكما تهدف ايضا لتوفير الوقت والجهد دون الحاجة لذهاب لمقر الوزارة .

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