ساوثمبتون يتصدر الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1988

اختطف فريق ساوثمبتون صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1988 بفوزه 2-0 على نيوكاسل يونايتد، فيما بقي بيرنلي بسجل خال من الانتصارات هذا الموسم بتعادله سلبيا مع برايتون، ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة.
وضمن هدفا تشي آدامز وستيوارت أرمسترونغ لساوثمبتون إنهاء اليوم في قمة ترتيب الدوري، للمرة الأولى منذ أيام مدربه الشهير كريس نيكول قبل 32 عاما.
وبعد نحو عام من خسارته المذلة صفر-9 أمام ليستر سيتي، شهد الفريق تحولا جذريا، لدرجة أنه يبدو قادرا على الذهاب بعيدا.
وهذا هو الفوز السادس تواليا لساوثمبتون، لكنه قد يخسر صدارته وفقا لنتائج ليفربول وليستر وتوتنهام وإيفرتون وولفرهامبتون الذين يخلفوه حاليا في الترتيب.
ويمتلك ساوثمبتون 16 نقطة في الصدارة وبفارق الأهداف عن ليفربول، مقابل 15 نقطة لليستر و14 لتوتنهام و13 لكل من إيفرتون وولفرهامبتون.
وفي المباراة الثانية، واصل بيرنلي أسوأ بداياته في الدوري من دون أي فوز في 8 مباريات، منذ الموسم الماضي.
وتقدم الفريق مركزا من ذيل الترتيب، بحصوله على ثاني نقاطه من 7 مباريات، بعد تعادله من دون أهداف مع برايتون الذي حقق فوزا واحدا من مبارياته الثمانية.
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